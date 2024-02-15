Околиці Авдіївки, фото «НикВести».

3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. Воїни 3 ОШБр раніше були залучені у боях на численних гарячих напрямках, включаючи Бахмутський.

Що відомо про 3-тю штурмову, яка посилить оборону фронтового міста розповідають «НикВести»

В четвер, 15 лютого, прес-слубжа 3 ОШБр повідомила, що ситуація в місті на момент закладу бригади надзвичайно критична. Окремі батальйони бригади вже провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

Історія створення та в яких битвах бригада брала участь

3-тю окрема штурмова бригада є частиною Сухопутних військ України, була створена у Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення.

В кінці лютого 2022 року у Києві почали створюватися загони тероборони «Азов», які згодом вели бої під Києвом. Вже 9 березня загін був розширений до ОПСП «Азов» у складі Збройних Сил України, а згодом реформований в окремий підрозділ ССО «Азов» ЗСУ. У січні 2023 року ССО «Азов» перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та був розширений до бригади.

Бригада брала участь у звільненні частини Київської області, зокрема міст Ірпінь, Мощун та Бровари. За час повномасштабної війни воїни 3 ОШБр також були залучені у битвах за Херсон, Запорізьку та Донецьку область.

Бійці цієї бригади брали участь в літньо-осінній наступальній операції ЗСУ на Бахмутському напрямку. У травні 2023 року одні з перших повідомили про вдалі наступальні дії в Бахмутському районі. А 14 вересня 2023 року третя штурмова звільнила населений пункт Андріївка, яка знаходиться біля Бахмуту.

В грудні 2023 року стало відомо, що 3 ОШБр після боїв під Бахмутом була вимушена вийти на відновлення. Відомо, що вони обороняли цей напрямок майже рік та за цей час звільнили понад 20 квадратних кілометрів.

«Третя окрема штурмова бригада сформована на тих самих принципах, на яких стоїть легендарний «Азов та весь Азовський рух. Пройшовши складний відбір, до наших лав потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій», - йдеться на офіційному сайті бригади.

Командування та склад бригади

Командир - полковник Андрій Білецький, який був засновником та першим командиром полку «Азов».

Білецький командував звільненням Маріуполя у 2014 році а також ініціював та очолював операції зі звільнення Широкиного та низки населених пунктів на Донеччині у 2015 році. Організатор операцій з деблокади Маріуполя та командир тактичної групи «А» при обороні Бахмута.

У складі бригади також воював одесит Юрій Глодан, сім'я якого загинула у квітні 2022 року внаслідок обстрілу житлового комплексу «Тірас» в Одесі. Після загибелі родини Юрій поповнив лави ЗСУ. Спочатку воював у бригаді «Азов», пізніше перейшов до 3-ї бригади. У листопаді 2023 року Юрій загинув під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, як Андрій Білецький оголосив полювання на причетних до розстрілу українських військовополонених у Оленівці. Після цього посольство Російської Федерації у Британії опублікувало твіт, в якому закликало повісити військовополонених з полку «Азов».