Розвідники ГУР вдарили по росіянам на Кінбурнській косі / Скрин з відео ГУР МО

Воїни групи «Циклон» Міжнародного легіону ГУР МО знищили низку російських цілей на Кінбурнській косі.

Відео оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, захисники уразили та знищили:

Кулеметний розрахунок;

БМ «Тигр»;

БТР з особовим складом;

Спостережний пункт;

Кулеметний розрахунок;

Розрахунок ПТРК;

Пікап;

УАЗ с особовим складом;

Машину УАЗ;

Мінометний розрахунок;

УАЗ;

Антену;

Спостережний пункт;

Особовий склад в будинку;

Особовий склад в будинку;

УАЗ;

Вогневу позицію ворога.

Нагадаємо, що 9 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили десантну операцію на окупованій російськими військами Кінбурнській косі. В результаті рейду знищили шість одиниць броньованої техніки та близько трьох десятків росіян.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.