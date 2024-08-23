Пошкоджений обстрілами будинок на Аляудах, 2 у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва хоче подати на відновлення за державною програмою НОРЕ пошкоджені обстрілами будинки за адресами: Аляуди, 2 та Набережна, 25 (корпус 1 та 2).

Про це в коментарі «НикВести» сказав заступник директора департаменту Ігор Набатов.

Нагадаємо, що 14 серпня на засіданні виконкому Миколаївської міськради було ухвалено рішення про демонтаж будинків.

Пізніше «НикВести» з’ясували, що не усі мешканці будинку на Аляудах підтримали рішення виконкому. В ДЖКГ зазначили, що кінцеве рішення щодо цього за мешканцями будинку.

Тож, у випадку, якщо власники квартир відмовляться від демонтажу, ДЖКГ планує подати будинки на відновлення за державною програмою. Оскільки, за оцінками експертів, які проводили технічне обстеження, відновлення будинків економічно не обґрунтоване і дороговартісне, цього наразі не можуть зробити коштом міського бюджету.

— Коли ми з людьми зустрічалися, цієї інформації ще не було. Але зараз готується відповідна робоча група, яка буде комунікувати з робочою групою при Міністерстві щодо реалізації, ну, спочатку подачі відповідних проєктів, а потім реалізації відповідних ремонтних проектів, — каже він.

Читайте статтю «НикВести» «Відбудувати чи демонтувати: яка доля пошкодженого обстрілами будинку на Аляудах у Миколаєві».

Нагадаємо, у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень. У 2023 році на відновлення пошкоджених багатоповерхівок з бюджету виділили 40 мільйонів гривень.

Читайте також статтю «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».