Росіяни зруйнували школу на Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

Впродовж 2024 року у навчальних закладах Баштанського району Миколаївської області планують облаштувати 65 укриттів.

Про це повідомив очільник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу 19 лютого, пишуть «НикВести».

На сьогодні у населених пунктах району облаштували вже 196 укриттів у школах та дитячих садочках, повідомив він.

— Минулого року з усіх рівнів бюджетів було спрямовано 28 мільйонів гривень саме на відновлення укриттів, у тому числі й найпростіших. Ми отримали 10,7 мільйонів гривень безпосередньо з державного бюджету, 16 мільйонів гривень — виділили органи місцевого самоврядування, а ще 1 мільйон гривень — благодійні фонди, — сказав Владислав Дмитрів.

Водночас, додав він, цього року у школах та дитсадках Баштанського району збираються облаштувати ще 65 укриттів.

— У планах на 2024 рік зробити додатково ще як мінімум 65 укриттів. У нас сьогодні 20 закладів освіти вже працюють, включаючи 15 садочків, — сказав Баштанської РВА.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.