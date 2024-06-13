Ворог обстріляв Очаків, архівне фото «НикВести»

Впродовж 13 червня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

О 14:27 окупанти завдали артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. А о 19:36 ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двох громадах в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає. А у ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.