Російське ППО, фото з відкритих джерел

У ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що сили оборони завдали групового ракетного удару по одному зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.

У відомстві додали, що влучання цілей у районах підтверджене. Зокрема, знищені два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Крім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня українські воїни завдали ударів по зенітних ракетних комплексах на території тимчасово окупованого Криму.