Знищений росіянами аеропорт «Херсон» / Фото: адміністрація аеропорту

Адміністрація міжнародного аеропорту «Херсон», запросила небайдужих долучитися до розбирання завалів та прибирання сміття, що залишилося після звільнення від окупантів.

Охочим допомогти варто звернутися до Херсонського обласного центру зайнятості, повідомили на Facebook-сторінці аеропорту.

Міжнародний аеропорт «Херсон» у селі Чорнобаївка був зруйнований під час російської окупації. Адміністрація аеропорту 10 квітня оприлюднила фото теперішнього стану пасажирського терміналу.

«Аеропорт сьогодні! Подивилися на вікна терміналу. Ще стоять на місцях, але без скла, залишки рам з мʼякого алюмінієвого сплаву деформовані і знаходяться під завалами», — йдеться у дописі.

Як відомо, територія аеропорту «Херсон» була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Російська армія намагалась використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на інші регіони України. На його території окупанти розміщували військову техніку, зберігали там снаряди та боєприпаси.

Відходячи, росіяни підірвали декілька місць, які були облаштовані для перебування військових, лишивши після себе розгромлені будівлі, техніку та боєприпаси.

Знищений росіянами аеропорт «Херсон» / Фото: адміністрація аеропорту Знищений росіянами аеропорт «Херсон» / Фото: адміністрація аеропорту Знищений росіянами аеропорт «Херсон» / Фото: адміністрація аеропорту

Нагадаємо, у 2018 році адміністрація аеропорту «Херсон» планувала до 2023 року збільшити пасажиропотік до 450 тисяч людей. Для цього планували виконати модернізацію аеропортової інфраструктури.

Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів. У вересні 2022 року він закрився на реконструкцію. Аеропорт планували відкрити до нового року.