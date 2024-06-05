У Баштанці в понеділок, 4 березня, відкрили Алею Героїв українських захисників, які загинули боронячи суверенітет держави.
Про це повідомив мер міста Олександр Береговий на сторінці в Facebook.
На алеї встановлено 51 портрет військових, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину.
В церемонії відкриття взяли участь керівництво міста та району, родини загиблих, воїни Збройних Сил України, представники громадськості.
В памʼять про загиблих захід розпочався хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя портретів воїнів. Молитву та освячення алеї звершив настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці Петро Брус.
— Імена наших полеглих захисників навічно вкарбовані в історію України. Вони назавжди залишаться в наших серцях як символ мужності, патріотизму та безмежної любові до Батьківщини. Ця Алея Героїв не просто місце, де ми вшановуємо пам'ять загиблих. Це місце, де ми черпаємо силу та натхнення, де ми єднаємося, щоб разом йти до Перемоги! — написав Олександр Береговий.
Нагадаємо, у Южноукраїнську демонтують гранітні елементи на Меморіальному комплексі визволителям у Другій світовій війні. На їх місці створять Алею пам'яті українським воїнам, які загинули захищаючи Україну.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Баштанці в понеділок, 4 березня, відкрили Алею Героїв українських захисників, які загинули боронячи суверенітет держави.
Про це повідомив мер міста Олександр Береговий на сторінці в Facebook.
На алеї встановлено 51 портрет військових, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину.
В церемонії відкриття взяли участь керівництво міста та району, родини загиблих, воїни Збройних Сил України, представники громадськості.
В памʼять про загиблих захід розпочався хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя портретів воїнів. Молитву та освячення алеї звершив настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці Петро Брус.
— Імена наших полеглих захисників навічно вкарбовані в історію України. Вони назавжди залишаться в наших серцях як символ мужності, патріотизму та безмежної любові до Батьківщини. Ця Алея Героїв не просто місце, де ми вшановуємо пам'ять загиблих. Це місце, де ми черпаємо силу та натхнення, де ми єднаємося, щоб разом йти до Перемоги! — написав Олександр Береговий.
Нагадаємо, у Южноукраїнську демонтують гранітні елементи на Меморіальному комплексі визволителям у Другій світовій війні. На їх місці створять Алею пам'яті українським воїнам, які загинули захищаючи Україну.
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