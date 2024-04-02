Демонтаж пам'ятників. Фото: «ЮжкаNEWS.City».

У Южноукраїнську демонтують гранітні елементи на Меморіальному комплексі визволителям у Другій світовій війні. На їх місці створять Алею пам'яті українським воїнам, які загинули захищаючи Україну.

Про це повідомляє виконавчий комітет Южноукраїнська та видання «ЮжкаNEWS.City»

Рішення про демонтаж пам’ятників Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради прийняв на прохання родин загиблих героїв.

Демонтаж гранітних елементів. Фото: Виконком Южноукраїнська

Демонтаж елементів на меморіальному комплексі розпочали 1 квітня. Зазначається, що вони будуть відреставровані та перенесені на нове місце, що стане частиною меморіального комплексу Захисників України.

На Алеї Пам’яті встановлять металеві конструкцій розміром 80х120 сантиметрів з фотопортретами загиблих воїнів та з короткою інформацією про них. Також втсановлять вазони, де відвідувачі зможуть залишити квіти на знак вшаування пам'яті загиблих.

Загалом на улаштування Алеї пам’яті виділять 750 тисяч гривень.

Металеві конструкцій на "Алеї пам'яті" Фото: Виконком Южноукраїнська

Нагадаємо, що 21 лютого Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.