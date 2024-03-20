Миколаївська міська рада. Архівне фото

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи проти Миколаївської міськради щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Зазначається, що антимонопольний комітет рекомендував міській рада врегулювати порушення у питаннях захисті економічної конкуренції.

Питання стосувалося доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів, що знаходиться у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ.

Також були порушення у встановленні плати за доступ до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

За три місяці міська рада не виправила порушення, тому антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Миколаївської міськради при оцінці комунальних земельних ділянок, що йдуть на приватизацію.