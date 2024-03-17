З 21 березня з Чорнобаївки до Миколаєва курсуватиме безоплатний автобусний рейс / Фото: Чорнобаївська сільська рада

З 21 березня жителі села Чорнобаївка та сусідніх сіл зможуть безплатно скористатися автобусним рейсом із Чорнобаївки до Миколаєва, щоб отримати медичні та соціальні послуги.

Про це повідомили на сторінці Чорнобаївської сільської ради Херсонської області.

Зазначається, що метою проєкту є реалізація можливості мешканцями села Чорнобаївка та сусідніх сіл громади на отримання у безпечних умовах медичної допомоги, адміністративних та соціальних послуг, які через безпекову ситуацію отримати у громаді на даний час неможливо.

Право на допомогу в виїзді для оформлення документів, в першу чергу, мають домогосподарства, в яких є люди похилого віку, люди з інвалідністю або важкими захворюваннями, домогосподарства очолювані самотніми людьми. У Пунктах Допомоги можна зареєструватися на таку поїздку. Також можлива організація евакуації громадян до безпечних місць.

Реєстрація на поїздку проходить у Пунктах допомоги. Також можлива організація евакуації місцевих жителів до безпечних місць.

Автобус курсуватиме за графіком:

21 березня о 8:00 — виїзд із села Чорнобаївка та прибуття до автовокзалу в місті Миколаїв.

21 березня о 14:00 — виїзд із Миколаєва.

Кількість місць в автобусі — 17.

Записатися та дізнатися детальну інформацію можна за телефоном Пункту допомоги: +380507537578.

Нагадаємо, у Миколаєві 24 січня розпочали курсування нові автобуси, отримані завдяки партнерству із норвезьким містом Крістіансанн.