Благодійна вечірка у Львові: зібрали менше, ніж витратили. Фото: Lviv.media

Учасники розкішної вечірки у Львові, організованої нібито на підтримку армії, зібрали гроші лише на 7 FPV дронів. При цьому витратили на неї як мінімум у три рази більше.

Результат благодійного заходу— на рівні шкільних ярмарків та сільських зборів, пише видання Lviv.mediа.

Вечірку 29 березня організував глянцевий журнал «П’ємонт» у п’ятизірковому відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA. Гості благодійного вечора пожертвували на закупівлю БпЛА для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади 115 тисяч гривень. За ці гроші купили 7 FPV дронів FlyFish 7. Одна із власниць журналу, Марта Кавецька, підтвердила Lviv.mediа цю інформацію.

Журналісти оцінили масштаб заходу та порівняли орієнтовні витрати на його організацію із результатом збору.

Розважали гостей Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт Рандеву, а вів вечір шоумен Володимир Такудіс. Подія проходила у форматі black-tie, коли чоловіки надягають смокінги або костюми, а жінки, як правило, носять довгі вечірні сукні.

Сума зібраних коштів виглядає неспівмірною із масштабом заходу, зазначає видання: в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібрались близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів’ян.

Серед гостей були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, львівська дизайнерка Інна Леон, Ольга Філатова-Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького. В середньому кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень. До прикладу, вартість оригіналів жіночих сумок, які засвітились на вечорі — від 1 до 5 тисяч доларів.

Сумки гостей вечірки. Зображення: Lviv.mediа Сумки гостей вечірки. Зображення: Lviv.mediа Сумки гостей вечірки. Зображення: Lviv.mediа

Марта Кавецька розповіла Lviv.mediа про результат збору.

— 100 тисяч було зібрано на банку, 5 тисяч 200 поклали в скриньку готівкою, 10 тисяч 500 додала від себе Олена Живко, це керівниця об’єднання добровольців, на чию банку і був відкритий збір. Це все в гривнях. Загально вийшло 115 тисяч 500. Сім дронів, — сказала вона.

Вона також розповіла, що гості заходу жертвували гроші на свій розсуд, і якоїсь визначеної суми не було.

— Це виключно були донати гостей з їхніх можливостей. От ми робимо подію зі свого журналу. А додаємо до кожної якусь благодійну складову… В нас нема такого, що ми ставимо собі якусь ціль чи мету, це все індивідуально. Кожен, хто скільки може, стільки і донатить, — розповіла співвласниця журналу.

ПНГ На вечірку запросили кількох військовослужбовців. Скриншот з відео

На питання про те, скільки грошей було витрачено на організацію вечора Марта Кавецька відмовилась відповідати. На питання чи оплачував журнал оренду залу та фуршет Марта Кавецька відповіла: «А як ви думаєте? Що нам безкоштовно все дають? Техніка, це все було оплачено». Про гонорари співаками організаторка теж відмовилась розповідати, назвавши цю інформацію комерційною таємницею.

Журналісти зателефонували в Edem Resort & Spa, представившись організаторами благодійного аукціону та запитали скільки коштують їхні послуги. Їм розповіли, що оренда залу, в якому влаштували розвагу 29 березня, коштує 7 тисяч доларів США. Однак, якщо захід є благодійним, то його організаторам можуть зробити знижку. За 7 тисяч доларів можна купити 17 дронів FlyFish 7. Також в Edem Resort & Spa розповіли, що власного звуку і світла для організації концерту вони не надають, його потрібно привозити і налаштовувати із собою. В одній із львівських саунд-студій зорієнтували в цінах на таку послугу: щонайменше 200 тисяч гривень (ціна 12 дронів FlyFish 7).

Якщо оцінити гонорар виконавців та ведучого у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї ОДШБр можна було б купити щонайменше 60 FPV дронів.

Зібрані на вечорі донати можна порівняти зі значно менш пафосними заходами. Наприклад, мешканці села Циблі на Київщині зібрали 103 тисячі гривень, влаштувавши концерт народної творчості та продаж пиріжків у своєму будинку культури. Житомирські ліцеїсти на шкільному ярмарку зібрали 102 тисячі гривень. А львівські школярі і студенти організували вертеп і зібрали на дрони 105 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 1 лютого цього року поліція в Києві затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат. Також до хлопців прийшли з обшуками. Тоді повідомлялося, що їм загрожує до 7 років вязниці.

Блогерів, які підозрюються у знущанні над дівчатами, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Пізніше правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п'яних вечірок у Києві.

29 березня двох фігурантів справи — Ярослава Домбровського та Олега Захарова — звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі понад 400 тисяч гривень. Інший фігурант, Андрій Ярина, надалі лишився під вартою без права на заставу. Він отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту. Пізніше один з фігурантів одружився. Ведучим на весіллі був шоумен Юрій Ткач.

Миколаївський учасник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов заступився за колегу-ведучого Юрія Ткача, який провів весілля фігуранта справи про вечірки, де знущались над дівчатами.