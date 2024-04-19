Скрин з відео

У Бразилії затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона привезла до банку мертвого чоловіка й намагалася оформити на нього кредит.

Жінка стверджує, що це був її дядько, повідомляє CNN.

Відеозапис візиту до одного з банків Ріо-де-Жанейро поширили у соцмережах. На ньому видно, як жінка стоїть біля стійки, підпирає голову літнього чоловіка в інвалідному візку та намагається змусити його взяти до рук ручку.

За словами поліції, бразилійка намагалася взяти кредит на суму, еквівалентну 3 тисячам доларів. Та той момент банк його вже схвалив, але не вистачало підпису літнього чоловіка. Однак той ні на що не реагував.

Рука чоловіка була ніби занімілою, а його голова постійно закидалася назад, коли до нього розмовляли.

«Дядьку, ти слухаєш? Ти маєш підписати. Якщо не підпишеш, то нічого не вийде. Я не можу підписати за тебе, це маєш зробити ти. Що я можу зробити — я роблю. Підпиши, щоб не завдавати мені головного болю, щоб я не ходила до РАЦСу. Я більше не можу», — говорила жінка.

Тоді працівниці вирішили, що чоловік погано себе почуває. Начальник цивільної поліції Ріо-де-Жанейро Фабіо Луїс Соуза розповів, що після цього працівники банку викликали швидку допомогу. Медики встановили, що чоловік був мертвий вже кілька годин — ймовірно, ще до прибуття у банк.

За словами правоохоронців, вони все ще намагаються встановити звʼязок між жінкою і загиблим чоловіком.

Водночас адвокат сімʼї заперечив версію поліції. Він заявив, що «все відбулося не так, як було сказано — чоловік прибув до банку живим, а жінка була приголомшена і перебувала під дією ліків». Наразі звинувачень жінці не висунули, йде розслідування справи.

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