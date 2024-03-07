Землі Чорнобильського заповідника передадуть Держприкордонслужбі / Фото з відкритих джерел

Частину земель Чорнобильського заповідника вздовж державного кордону передадуть Держприкордонслужбі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ..

«Загальна потреба землевідведення уздовж державного кордону України складає понад 23 тисячі гектарів. З них понад 2 тисячі — землі природно-заповідного фонду у складі 42 заповідників державного та місцевого значення», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у лютому 2023 року було внесено зміни в Земельний Кодекс України. Відтоді землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду вздовж лінії держкордону у прикордонній смузі виводяться із складу природно-заповідного фонду та передаються військовим частинам ДПСУ. Надалі прикордонники здійснюватимуть будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік та інших комунікацій.

Адміністрація Держприкордонслужби і Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління підписали «Меморандум про співпрацю» задля отримання картографічних матеріалів проходження та розташування заповідників, інформації про розміри, відомостей про власників та користувачів природних ресурсів.

Одним з результатів співпраці є підготовлений проєкт Указу Президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.

Раніше повідомлялось, що представники України та Німеччини підписали декларацію про наміри збудувати біля Чорнобильської АЕС вітрову електростанцію.