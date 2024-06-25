Чоловік на Волині торгував білоруськими сигаретами / Фото: БЕБ

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Згідно з повідомленням, коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання чоловіка, він намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою діяльність.

Зазначається, що детективи БЕБ вилучити понад пʼять тисяч пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у Білорусі. На продукції зазначається, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.

Також правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та два ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.

Наразі БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 4,8 тисячі пачок безакцизних сигарет на 336 тисяч гривень.