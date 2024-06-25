Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Згідно з повідомленням, коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання чоловіка, він намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою діяльність.
Зазначається, що детективи БЕБ вилучити понад пʼять тисяч пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у Білорусі. На продукції зазначається, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.
Також правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та два ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.
Наразі БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 4,8 тисячі пачок безакцизних сигарет на 336 тисяч гривень.
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Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Згідно з повідомленням, коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання чоловіка, він намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою діяльність.
Зазначається, що детективи БЕБ вилучити понад пʼять тисяч пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у Білорусі. На продукції зазначається, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.
Також правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та два ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.
Наразі БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 4,8 тисячі пачок безакцизних сигарет на 336 тисяч гривень.