На Миколаївщині чоловік зловив 188 раків руками, в період нересту – він може сплатити штраф у розмірі 626 тисяч гривень.
Про це повідомили Державна екологічна інспекція південно-західного округу.
Під час природоохоронних заходів на території Кривоозерської територіальної громади державний інспектор і поліцейський з Первомайського району помітили чоловіка, який ловив раків у період їх розмноження та линьки.
Інспектор склав протокол і оцінив завдану шкоду у 626 тисяч гривень.
Матеріали справи передали до суду, який вирішить питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
Нагадаємо, що 22 червня екоінспектори затримали чоловіка, який виловив незаконним шляхом раків – це призвело до екологічної втрати на 10 тисяч гривень.
На Миколаївщині чоловік зловив 188 раків руками, в період нересту – він може сплатити штраф у розмірі 626 тисяч гривень.
Про це повідомили Державна екологічна інспекція південно-західного округу.
Під час природоохоронних заходів на території Кривоозерської територіальної громади державний інспектор і поліцейський з Первомайського району помітили чоловіка, який ловив раків у період їх розмноження та линьки.
Інспектор склав протокол і оцінив завдану шкоду у 626 тисяч гривень.
Матеріали справи передали до суду, який вирішить питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
Нагадаємо, що 22 червня екоінспектори затримали чоловіка, який виловив незаконним шляхом раків – це призвело до екологічної втрати на 10 тисяч гривень.