Чоловік, що виловив 188 раків. Фото: Державна ЕІП у Миколаївській області.

На Миколаївщині чоловік зловив 188 раків руками, в період нересту – він може сплатити штраф у розмірі 626 тисяч гривень.

Про це повідомили Державна екологічна інспекція південно-західного округу.

Під час природоохоронних заходів на території Кривоозерської територіальної громади державний інспектор і поліцейський з Первомайського району помітили чоловіка, який ловив раків у період їх розмноження та линьки.

Затриманий. Фото: Державний ЕІП у Миколаївській області. Чоловік, який зловиви 188 раків. Фото: Державний ЕІП у Миколаївській області.

Інспектор склав протокол і оцінив завдану шкоду у 626 тисяч гривень.

Матеріали справи передали до суду, який вирішить питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

Нагадаємо, що 22 червня екоінспектори затримали чоловіка, який виловив незаконним шляхом раків – це призвело до екологічної втрати на 10 тисяч гривень.