Уиївська панельна багатоповерхівка має сонячну станцію на даху. Фото: LB.ua

У київській панельній багатоповерхівці обʼєднання співвласників створило сонячну станцію на даху. Це допомагає мешканцям будинку накопичувати енергії стільки, щоб закрити потреби вночі.

По це йдеться у мателіала «LB.ua».

Багатоквартирний будинок, де створено ОСББ «Художник», розташований у центральній частині Києва. Першим кроком було створення індивідуального теплового пункту (ІТП). Далі зробили утеплення зовнішніх стін, підвалів і горища. І вже наступним етапом став проєкт сонячної електростанції.

Уиївська панельна багатоповерхівка має сонячну станцію на даху. Фото: LB.ua

Наступним етапом став проєкт сонячної електростанції на даху будинку. До реалізації цього проєкту за міською програмою «70/30 %» (70 % витрат покриває бюджет, 30 % — мешканці будинку) ОСББ підійшов у 2020 році. Але здійснити закупівлю вдалося лише влітку 2021 року, запустили СЕС фактично під час повномасштабної війни. Вартість проєкту склала 2,14 мільйонів гривень.

«Маємо 59 фотоелектричних панелей загальною потужністю 31,7 кВт. Улітку генерація іде на рівні 20–23 кВт. Насправді для наших будинкових потреб на цей сезон вистачило б і меншої кількості панелей, на генерацію 10 кВт. Але я відразу планував наступний етап проєкту — встановлення теплового насоса, щоб автономно підігрівати воду, тому закладав ці енерговитрати в планову потужність станції», — розповідає мешканець будинку Денис Скоренко.

Фотоелектрична станція складається з двох частин: власне сонячні панелі й «станція» — акумулятори (літій-залізо-полімерні до 40 кВт-год) плюс гібридні інвертори (три однофазні потужністю 10 кВт кожен). Фактично без акумуляторів уся ця затія не має сенсу. З іншого боку, акумулятори стануть у нагоді не лише для роботи з енергією, згенерованою саме сонячними панелями.

Уиївська панельна багатоповерхівка має сонячну станцію на даху. Фото: LB.ua Уиївська панельна багатоповерхівка має сонячну станцію на даху. Фото: LB.ua Уиївська панельна багатоповерхівка має сонячну станцію на даху. Фото: LB.ua

За сонячної погоди станція генерує власну електроенергію, акумулятори накопичують її. Коли сонце зникає, а також поночі запаси акумуляторів живлять будинкове споживання. Інвертори заряджають акумулятори і від сонячних панелей, і від електричної мережі міста. Також у цю систему можна вбудувати енергію, яку дає генератор.

Зазначається, що накопичену енергію витрачали на спільні потреби життєдіяльності будинку: освітлення на поверхах і прибудинкової території, три групи насосів, безперебійне живлення інтернет-операторів, частково експлуатація ліфтів. ІТП може повністю автономно працювати від батарей до 48 годин, ІТП плюс освітлення тримаються автономно добу.

«Улітку ми можемо генерувати і накопичувати енергії стільки, щоб закрити потреби споживання вночі, потім генерація зменшується. У червні-серпні минулого року ми закрили загальнобудинкові потреби власною генерацією. За рік економія на споживанні електроенергії для потреб ОСББ складає близько 40 %. Ми споживаємо на рік 3–5 тис. кВт, тариф щойно виріс вдвічі, і схоже, це не останнє його здорожчання», — підсумовує Денис Скоренко.

Зараз ОСББ безоплатно віддає надлишки, які перевищували навіть ємність акумуляторів, у спільну мережу. Проте мешканці планують встановити встановлення тепловий насос, який допоможк зменшити витрати на енергію для нагріву води будинку і скоротити викиди парникових газів у атмосферу.

«Через часті перебої з гарячим водопостачанням у літній сезон практично всі мешканці нашого будинку встановили собі електричні бойлери. Бойлер працює з коефіцієнтом 1 кВт витраченої електроенергії — 1 кВт теплової енергії. Тепловий насос на використаному кіловаті дає теплової енергії в 3–5 разів більше, — пояснює Денис Скоренко. — У літній сезон ми зможемо покрити витрати енергії цього насоса власною генерацією та зробити нагрів води гарантованим — ось уже економія кожному на відмові від роботи бойлерів, плюс менше навантаження на електромережі. У зимовий сезон, коли насос працюватиме на енергії міської мережі, це все одно дає економію на вартості теплоносія відносно загальноміської»

Денис Скоренко резюмує: ще недавно всі заходи енергомодернізації розглядали виключно в площині економії грошей і екологічного компоненту. Після 2022 року акцент змістився на пошуки автономності й безпеки. І тепер управителі будинків мають дивитися на свою стратегію комплексно, з огляду і на ціну, і на довгострокові вигоди.

Нагадаємо, що у Миколаєві, за підтримки німецької організації BOREAL LIGHT GMBH, облаштують системи опріснення води, які працюватимуть від сонячної електростанції.

Також повідомлялося, що в Україні в літній період традиційно збільшується споживання електроенергії. Цього року це зростання повинні компенсувати відновлювальні джерела.