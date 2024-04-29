дефіцит електроенергії. Фото з відкритих джерел

В Україні в літній період традиційно збільшується споживання електроенергії. Цього року це зростання повинні компенсувати відновлювальні джерела.

Про це розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян у ефірі телемарафону.

За його словами зростання обсягів споживання електроенергії можливе на 20-30%.

«Ми очікуємо, що в цілому ці денні піки будуть покриватися приростом виробництва електроенергії на відновлювальних джерелах, в першу чергу це сонячні електростанції», — зазначив Руслан Слободян.

За його словами, зростання виробництва на сонячних електростанціях відбувається вже зараз.

«Тому якоїсь критичної ситуації ми не очікуємо. Так, питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним», — повідомив він.

Нагадаємо, що Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україна обладнання для відновлення енергосистеми.