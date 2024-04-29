Прапор Латвії, фото з відкритих джерел

Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україна обладнання для відновлення енергосистеми.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що Україна отримала високовольтний трансформатор, який раніше використовували на Ризькій гідроелектростанції, 60 тонн трансформаторної оливи та компресор стисненого повітря.

З постачанням вантажу допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Водночас транспортні витрати покрив Євросоюз.

«З постачанням високовольтного трансформатора, мастила і компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів», — сказав адміністративний директор Latvenergo Арніс Кургс.

Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.

Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «‎Про дорожній рух»‎, які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.