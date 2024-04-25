Фото Одеської міської ради.

В Одесі за особливий внесок на захист міста-героя було нагороджено добровольців добровільного формування цивільного захисту Одеси. Серед них був і Дарт Вейдер.

Нагородження відбулося у четвер, 25 квітня, під час засідання виконавчого комітету.

Мер Одеси Геннадій Труханов у четвер, 25 квітня, вручив грамоти рятувальникам муніципальної рятувально-водолазної служби, а також добровольцям створеного при Департаменті муніципальної безпеки загону рятувальників.

Серед добровольців формування цивільного захисту був і Дарт Вейдер.

«Разом із ДСНС вони з перших хвилин — на місці виклику. А по завершенні гасіння пожежі та рятувальної операції, коли місія ДСНС завершена, залишаються та допомагають комунальникам розбирати завали, зрізати аварійні конструкції, працюють на висоті та небезпечних ділянках», — зазначив Геннадій Труханов.

Варто зазначити, що Дарт Вейдер — це персонаж кіноепопеї «Зоряні війни». Згідно з «Вікіпедією», справжнє ім'я Дарта Вейдера — Віктор Олексійович Шевченко. Він народився у Білорусі, але пізніше переїхав до України. У кар'єрі Дарта Вейдера вказано, що він працював на посаді електромонтера у Національному університеті харчових технологій.

Нагадаємо, що 28 квітня 2014 року Дарт Вейдер подав документи до Одеської територіальної виборчої комісії на реєстрацію кандидатом на посаду міського голови.

У вересні 2015 року члени партії «Блок Дарта Вейдера» знову висунули Дарта Вейдера у кандидати на посаду міського голови Одеси. У разі перемоги висуванець пообіцяв зробити ремонт у кабінеті мера та поставити пластикові вікна по всьому будинку мерії.

У 2019 році Центральна виборча комісія зареєструвала Дарта Вейдера кандидатом у народні депутати.