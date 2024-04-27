У Рівному демонтували скульптури радянських солдат на пагорбі Слави / Фото: Суспільне Рівне

Комунальники в Рівному знесли скульптури радянських солдатів на пагорбі Слави за рішенням міськвиконкому. Майбутнє скульптур поки вирішується.

Як інформує «Суспільне Рівне», 8-метрову композицію з двох партизанів і дівчинки та також триметровий барельєф з 18-ти фігур демонтували на пагорбі Слави. Це відбулося у п'ятницю, 26 квітня.

Виконуючий обовʼязки міського голови Рівного Віктор Шакирзян розповів, що уламки плунють віддати в лабораторію та здати на металобрухт.

— За ті кошти, які отримає, наприклад, трест, ми хочемо придбати дрони і передати нашим військовим. Що стосується саме стіни, вона відновиться і буде в такому ж кольорі, у якому вона зараз є. Плануємо колись зробити там музей, він буде після перемоги. І так само, цей монумент ми відновимо і зробимо для наших героїв, — сказав він.

У Рівному демонтували скульптури радянських солдат на пагорбі Слави / Фото: Суспільне Рівне У Рівному демонтували скульптури радянських солдат на пагорбі Слави / Фото: Суспільне Рівне

Керівник Рівненського міського тресту зеленого господарства Олександр Кравчук зазначив, що підприємство — балансоутримувач парку на пагорбі Слави.

— Звичайно, що під час демонтажу цих пам'ятників нас залучили як балансоутримувачів. Також ми надали свою техніку у кількості двох одиниць, четверо працівників допомагали демонтовувати пам'ятник. Пошкодили газон й кущі. Коли закінчиться процес демонтажу, це все вивезуть, то відновимо зруйнований газон, підсадимо зелені насадження. Можливо, ми висадимо квіти, подумаємо про це, — розповів він.

Зазначається, що монумент Вічної Слави був останнім скульптурно-архітектурним комплексом у Рівному, який підпадав під закон про декомунізацію та дерадянізацію. Більше на балансі міста пам'яток, що містять радянську символіку — немає, запевнив Віктор Шакирзян.

— Те, що стояло у нас на балансі — ми все повністю прибрали. На сьогодні це був останній монумент, — наголосив він.

Нагадаємо, у минулому році, влада Миколаєва планувала демонтувати пам’ятник радянському минулому та встановити його в музеї.

До цього начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів про «ліквідацію» пам’ятників у місті. У Миколаєві ввечері 19 жовтня прогримів вибух, у результаті якого було підірвано пам’ятник Солдатам правопорядку, встановлений за часи Радянського Союзу.

Після цього 3 листопада в Інгульскому районі було підірвано обеліск «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.

Також відомо, що після підриву пам’ятників у Миколаєві Арахамія закликав міську владу розпочати у місті «дерадянізацію».