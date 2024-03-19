Проєкт Деокупована історія». Фото: «Радіо Свобода»

«Радіо Свобода» оголосила про запуск нової програми «Деокупована історія» в рамках проєкту «Новини Приазов’я».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що журналіст і ведучий Олександр Янковський разом із запрошеними експертами, істориками та краєзнавцями аналізуватимуть російські міфи, що мають стосунок до історії півдня України, а також розповідатиме справжню історію міст і селищ Херсонської та Запорізької областей.

Історик, публіцист та ексмедіаменеджер Олексій Мустафін став першим гостем програми «Деокупована історія». Він розповів, про найдавніші міста України, зокрема, про засновників Одеси та Херсону, а також про історичні пам’ятки на південних територіях країни.

Випуски «Деокупованої історії» можна дивитися тричі на тиждень — у суботу, неділю та понеділок на ютуб-каналі проєкту «Новини Приазов’я», на сайті «Радіо Свобода», а також слухати на «Громадському радіо».

Нагадаємо, що у Снігурівці на Миколаївщині, яка з березня по листопад знаходилась під російською окупацією, росіяни поширювали клон відомої в регіоні газети «Рідне Прибужжя».

Докладніше читайте у матеріалі «Россия здесь навсегда», але це не точно. Аналіз окупаційної преси звільненого півдня України на НикВести.