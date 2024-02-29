В чотирьох мікрорайонах Миколаєва запровадять станції «Поліцейських офіцерів громади».

За відповідний проєкт рішення проголосували депутати Миколаївської міської ради на сесії у четвер, 29 лютого, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що Поліцейський офіцер громади — правоохоронець, що проживає у межах громади, в якій працює, аби оперативніше реагувати на звернення та стежити за дотриманням порядку. Опорні пункти будуть відкриті у мікрорайонах: Водопій, Ракетне Урочище, Балабанівка та Ялти.

Заступник начальника поліції Миколаївської області Віталій Даніла зазначив, що на територіях цих мікрорайонів наявні приміщення, які можна використати для відкриття цих станцій. Два приміщення вже передано в оренду поліції.

«За допомогою міжнародних партнерів, а саме проєкту програми ООН, є можливість на обладнання даних приміщень за їхній рахунок близько 30 тисяч доларів. Це оргтехніка, меблі та облаштування», — додав Віталій Даніла.

Разом з тим він додав, що поліцейські офіцери громади не дублюватимуть функції дільничних офіцерів.

«Там де ми вводимо поліцейського офіцера громади, ми скорочуємо дільничного, що відповідає за дану територію. Тому що дільничний виконував одні функції, а поліцейський громади буде більш розширено виконувати функції», — зазначив він.

Депутати підтримали проєкт рішення. «За» проголосувало 29 депутатів, «утрималось» двоє, ніхто «проти» не голосував.

За даними Нацполіції, цей проєкт успішно реалізовується у 28 територіальних громадах Миколаївської області. Нині триває конкурсний відбір поліцейських офіцерів з обслуговування Баштанської, Веснянської, Коблівської, Костянтинівської, Нечаянської та Новомарївської громад.