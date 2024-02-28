Фото: пресслужба поліцейські офіцери громад у Миколаївській області

У Миколаєві планують впровадити проєкт «Поліцейський офіцер громади». На території чотирьох мікрорайонів облаштують перші опорні пункти.

Про це стало відомо у вівторок, 27 лютого, під час засідання планово-бюджетною комісії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Поліцейський офіцер громади — правоохоронець, що проживає у межах громади, в якій працює, аби оперативніше реагувати на звернення та стежити за дотриманням порядку.

За словами Ігоря Оніщенка, начальника відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міськради, опорні пункти, де місцеві мешканці матимуть можливість отримати правову допомогу та захист облаштують у мікрорайонах: Водопій, Ракетне Урочище, Балабанівка та Ялти.

— Ми хочемо долучитись до проекта, яке розпочало головне управління Нацполіції України — поліцейський офіцер громади. Це опорні пункти, де люди зможуть отримати правоохоронний захист. Вже практично більша частина України включились в цей проект, нас підтримає ПРООН. Ми облаштуємо чотири об'єкти на Водопої, в Ракетному Урочищі, у Балабанівці та в Ялтах. ПРООН нас підтримає і закупить оргтехніку і меблі на ці пункти, а поліція надасть машини, — повідомив посадовець.

За даними Нацполіції, цей проєкт успішно реалізовується у 28 територіальних громадах Миколаївської області. Нині триває конкурсний відбір поліцейських офіцерів з обслуговування Баштанської, Веснянської, Коблівської, Костянтинівської, Нечаянської та Новомарївської громад.