Apple Watch – це не тільки стильний, але й дорогий аксесуар, який відображає вашу відданість сучасним тенденціям та підкреслює ваш статус. Багато людей по всьому світу мріють про такий ґаджет. Однак, як зробити щоб годинник Епл вотч прослужив якомога довше? Давайте розберемося.

Виробник доклав усіх зусиль, щоб створити справді міцний та стійкий до пошкоджень екран для Apple Watch. На доступніших моделях з алюмінієвим корпусом встановлено загартоване скло Ion-X Glass, яке здатне витримати більшість повсякденних механічних впливів. Однак, навіть це скло може постраждати при зустрічі з грубими поверхнями, такими як папір наждачки або шорсткі стіни.

Експерти із сервісних центрів підтверджують, що навіть сапфірове скло дорожчих моделей Apple Watch може подряпатися або розбитися. Заміна екрану та сенсора Apple Watch обходиться недешево, тому рекомендується піклуватися про збереження гаджета відразу після покупки.

Як захистити екран Apple Watch

Існує кілька надійних методів для збереження зовнішнього вигляду Apple Watch:

захисне скло для Apple Watch;

гідрогелева захисна плівка;

наливне нанопокриття для скла Apple Watch;

захисний чохол.

3D скло

Якщо захисне скло і гідрогелева плівка вже знайомі багатьом, то останні три варіанти заслуговують на докладніший розгляд.

Рідке скло

Нове рішення у сфері захисту екранів гаджетів - рідке скло для екрану, - є справжнім відкриттям. Раніше подібний підхід до захисту пристроїв не був настільки поширеним: досить просто нанести рідке скло на екран свого гаджета. Виробники обіцяють, що найтонший шар скла, що отримується в результаті, захистить екран від дрібних пошкоджень. Однак, незважаючи на це, тести показують, що рідке скло може запобігти появі дрібних подряпин, але марно проти серйозних пошкоджень.

Чохол

Для повного захисту як екрану, так і корпусу смарт-годин можна використовувати захисний чохол для Apple Watch. Найчастіше його комбінують із захисним склом або гідрогелевою плівкою для екрану, що забезпечує всебічний захист і дозволяє змінити зовнішній вигляд годинника під власні переваги. Однак слід пам'ятати, що це може змінити оригінальний дизайн Apple Watch.

3D скло

3D скло для Apple Watch є одним із найбільш надійних способів захисту смарт-годин. Воно забезпечує захист не тільки екрана, а й всього дисплейного модуля завдяки своїй особливій формі. Важливо враховувати, що процес встановлення цього скла може бути складним, тому рекомендується довірити його професіоналам.

Придбання Apple Watch в магазині allo.ua – це не лише можливість отримати якісний та стильний гаджет, а й гарантія високого рівня обслуговування. У магазині представлений широкий асортимент моделей, що дозволяє вибрати оптимальний варіант відповідно до потреб та уподобань кожного клієнта.