Протягом двох років у Партизанському на Миколаївщині відсутнє водопостачання. Через обстріли з боку росіян у селі пошкоджена система водопроводу.

Про це йдеться в репортажі «НикВести» «Життя у селі, де вціліло лише 2 будинки».

Сьогодні у Партизанському працює одна водонапірна вежа, однак через велику кількість поривів в мережі відновити водопостачання досі не вдалося.

— Сьогодні найболючіша проблема — водопостачання. Бо йде літо, треба щось полити, а води немає, — розповідає жителька Партизанського Марія Шульгіна.

Жителька Партизанського Марія Шульгіна. Фото: Cергій Овчаришин, «НикВести»

Оскільки партизанське 9 місяців повномасштабної війни знаходилося на лінії вогню, тут зруйновано 98% будинків. Місцеві жителі просять відновити водопостачання, тому що вода вкрай необхідна їм для відновлення житла. Більшість жителів Партизанського — пенсіонери, які не можуть купити необхідну кількість води на пенсію. Мешканець села Віктор Євич каже, що одна бочка сьогодні тут коштує 600 гривень.

Староста Партизанського Раїса Шульга сподівається, що водопостачання скоро вдасться відновити. Цим питанням обіцяла зайнятися організація «Солідарність». Однак ніхто поки не може назвати навіть орієнтовних строків, коли жителям Партизанського чекати на воду.

Староста Партизанського Раїса Шульга. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

— Фонд «Солідарність» обіцяє нам провести воду, у них вже все в проекті. Навіть Максим Валерійович Коровай (голова Первомайськом ОТГ, — прим.) сказав, що будуть ремонтувати нам систему, але коли конкретно це буде, нам не кажуть, — розповіла староста.

Раніше «НикВести» відвідали селища Лупареве та Лимани. При життя населених пунктів в умовах війни та відновлення дивіться у репортажі «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

Дивіться також репортаж «НикВести» з деокупованої Максимівки на Миколаївщині «Снаряд досі лежить під хатою»: як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації».