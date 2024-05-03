Андрій Наумов. Фото: Схеми

Держбюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.

Про це інформує пресслужба відомтсва.

«У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, фігурант справи, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником:

автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 мільйона гривень, зареєстрованого на батька дружини;

автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину;

грошових активів — майже 593 тисячі євро та понад 120 тисяч доларів.

двох смарагдів вартістю понад 6,5 тисячі євро кожен кожен.

Раніше ДБР повідомило йому про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем.

Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 мільйона гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Підозрюваного оголосили у міжнародний розшук.

За добу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Наумов виїхав за кордон.

У березні 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова позбавлено звання.

7 червня його затримали в Сербії, коли він намагався потрапити до Північної Македонії.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Андрій Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну. У жовтні 2023 року апеляційний суд у сербському Ниші підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції про остаточну відмову в екстрадиції Андрія Наумова в Україну.

29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ниш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей.