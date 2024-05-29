Ексворт зернових культур. Ілюстаційне фото з відкритих джерел

Експорт зернових та олійних культур в наступному маркетинговому році (липень 2024 – червень 2025 року) складе орієнтовно 55 мільйонів тонн.

Про це виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів в ефірі телемарафону, передає пресслужба міністерства.

Вказується, що українські аграрії експортують 40-43 мільйонів тонн зернових культур, а також 17 мільйонів тонн олійних культур та продуктів їхньої переробки — олії та шроту.

Це менше, ніж у поточному маркетинговому році. За даними Мінагрополітики, з липня 2023 року станом на 27 травня 2024 року Україна експортувала 45,76 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

У 2022/2023 маркетинговому році Україна експортувала майже 49 мільйонів тонн зернових та зернобобових.

Нагадаємо, що в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.