Хмельницька АЕС / Фото: Facebook

Україна має скористатися можливістю та добудувати енергоблок Хмельницької АЕС, який готовий на 80%.

Про це заявила членкиня комітету ВР з питань енергетики Вікторія Гриб, інформує РБК-Україна.

«3-й енергоблок уже буде готовий через 3 роки. Тому що на сьогодні вже на 80% цей проєкт готовий. І не скористатися цією можливістю, мені здається, на сьогодні Україна не може собі дозволити. Тому що нам необхідні додаткові гігавати», — зазначила парламентарка, коментуючи законопроєкт «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС» (№11146).

За її словами, по проєкту вже зроблено дуже багато, є всі розрахунки і плани, працюють кваліфіковані кадри з Запорізької АЕС. «Ми можемо залучити 1,1 гігавата (від добудови енергоблоку) за 3 роки, нам потрібно просто скористатися цією можливістю хоча б для того, що ми маємо сьогодні ці професійні кадри».

Раніше комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.

Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з моменту ухвалення парламентом відповідного законопроєкту та підписання президентом енергоблок № 3 може бути підключено до електромережі за 2,5 - 3 роки, адже його ступінь готовності становить до 80%. Щодо енергоблока № 4, за попередніми планами, його може бути добудовано і підключено до електромережі за 4 роки. Будівельні роботи на добудові обох реакторів будуть виконуватись паралельно.

Рішення про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з західними партнерами раніше підтримав Кабінет Міністрів України. Цей проєкт відповідає затвердженій Україною Енергетичній стратегії, а також позиції РНБОУ та президента.

Нагадаємо, у Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електоростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Рік тому Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.