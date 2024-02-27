Перетин кордону. Фото: ДПСУ

Кабмін вніс зміни до порядку експериментального проекту «Електронна черга перетину кордону» («єЧерга»). Тепер, окрім вантажівок та автобусів черга, буде діяти і для легкових авто.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Згідно зі змінами до постанови уряду від 2 грудня 2022 року N1349, водії легкових автомобілів зможуть використовувати електрону чергу за допомогою системи «Електронна черга перетину кордону» чи з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, через мобільний застосунок «Дія».

Нагадаємо, проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили у грудні 2022 року. У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.

В середині лютого цього року «єЧерга» стала доступна для автобусів на всіх пунктах пропуску. Загалом послуга діє на 29 пунктах перетину кордону.