Дмитро Фалько та Олександр Сєнкевич, фото Inshe.tv

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) та звільнення їхніх працівників відбудеться уже наступного 2025 року.

Таку заяву очільник міськради зробив в ефірі комунального телеканалу 11 липня, пишуть «НикВести».

Як відомо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич створив робочу групу, яка має провести аудит економічної ефективності семи ЦПМСД. Мета — визначити доцільність їхнього утримання та провести реорганізацію, скоротивши їхню кількість. Як повідомила очільниця міськздоров’я Ірина Шамрай у коментарі «НикВести», реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують начебто за дорученням Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Їх кількість планують зменшити до двох-чотирьох закладів. Однак, в НСЗУ заявили, що не давали жодних рекомендацій з «оптимізації» центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві.

На думку Дмитра Фалька, саме лікарі в амбулаторіях фактично «заробляють» гроші для Центрів первинної допомоги, при цьому, на одного такого лікаря припадає більше двох працівників адміністративного персоналу, який «не заробляє». І саме їх, за словами секретаря міськради, треба скоротити.

— Реформа охорони здоров’я України спрямована на те, щоб фактично у нас були рівні правила гри для приватних, державних, комунальних закладів. Сьогодні у нас є первинна ланка — це фактично наші сімейні лікарі. Якщо порівнювати це з виробництвом. то сімейний лікар — це та одиниця, яка безпосередньо створює продукт. Вона якби його виготовляє та підприємство, на якому вона працює, отримує за це кошти. Фактично гроші заробляють сімейні лікарі. Вони мають бути в центрі цього процесу. Сьогодні є вимога НСЗУ щодо мінімальної зарплати лікарів — 23 тисячі. Отже, заробітні плати, кількість декларацій на одного лікаря або взагалі на заклад — це все впливає на фінансові показники цих центрів. Відповідно з метою оптимізації було запропоновано як ідея, було запропоновано просто скоротити, це у нас в багатьох таких галузях зараз відбувається. Ми розуміємо, що адміністрування всюди подібне, тому ми просто об’єднуємо центри з тим, щоб зменшити кількість обслуговуючого та адміністративного персоналу, - сказав Дмитро Фалько.

Він вважає, що з часом такі медичні заклади стануть фінансово неспроможними і потребуватимуть фінансових дотацій з бюджету, а тому, впевнений Дмитро Фалько, їх уже зараз треба скорочувати.

— В деяких центрах у нас на одного лікаря припадає більше двох осіб обслуговуючого адміністративного персоналу. Тих, хто заробляє, менше тих, хто витрачає. Відповідно, ми просто розуміємо, що фінансова спроможність, що з часом ці заклади стануть фінансово неспроможними. Тому для того, щоб цьому запобігти було запропоноване об’єднання. Ідея була на першому етапі схвалена, і далі зараз вона в робочій групі, зараз йде обговорення з різними сторонами процесу, з депутатами, чиновниками, медиками, НСЗУ, - сказав Дмитро Фалько.

Він запевнив, що лікарі не потраплять під скорочення. Не вплинуть вони також і на пацієнтів, за його словами.

— Можу сказати що це точно не вплине на кількість лікарів. Тобто лікарі не будуть скорочуватись і точно це не вплине на пацієнтів, що якісь пацієнти «залишаться за бортом». Ще хочу додати, що скоріш за все в цьому році ця реформа не відбудеться, оскільки кампанія з підписання нових договорів з НСЗУ завершується, якщо я не помиляюсь, 30 жовтня. До кінця вересня мають бути подані всі документи, а як ми знаємо всі ці об'єднання і трансформації займають досить багато часу. Тому думаю, що воно почнеться вже після підписання договорів з НСЗУ на наступний рік. - сказав Дмитро Фалько.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.