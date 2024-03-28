Французька компанія Delair має намір поставити в Україну 400 розвідувальних дронів.
Контракт на виробництво безпілотників вже уклали, пише LB.ua з посиланням на французькі ЗМІ.
Ідеться про два види дронів: DT26 та UX11.
DT26 — дрон із розмахом крил 3,3 метра і вагою 16 кілограмів.
UX11 — має розміри 1,1 метра і важить лише 1,5 кілограма.
Безпілотники розроблені для цивільного використання, але зараз їх використовують в Україні для бойових дій на фронті.
«Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26», — зазначив гендиректор Delair.
До цього повідомлялося, що Франція замовила компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.
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Французька компанія Delair має намір поставити в Україну 400 розвідувальних дронів.
Контракт на виробництво безпілотників вже уклали, пише LB.ua з посиланням на французькі ЗМІ.
Ідеться про два види дронів: DT26 та UX11.
DT26 — дрон із розмахом крил 3,3 метра і вагою 16 кілограмів.
UX11 — має розміри 1,1 метра і важить лише 1,5 кілограма.
Безпілотники розроблені для цивільного використання, але зараз їх використовують в Україні для бойових дій на фронті.
«Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26», — зазначив гендиректор Delair.
До цього повідомлялося, що Франція замовила компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.