Неподалік Акрополя в Афінах квітне мигдальне дерево, 4 березня 2024 року. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Зима, що минула, була найспекотнішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа лісових пожеж.

Про це свідчать дані, проаналізовані грецькими вченими, пише Reuters.

З грудня по лютий середня пікова температура становила 11,3 градуса за Цельсієм, що на 1,8 градуса вище від середніх максимальних зимових температур 1960-2024 років.

У деяких частинах північної Греції температура зросла на 7-8 градусів, повідомляє Національна обсерваторія Афін.

Це була найтепліша зима з моменту початку спостережень у 1936 році. Водночас за останні 10 років у Греції було зафіксовано шість найтепліших зим.

Ці дані викликають занепокоєння у Греції, яка є однією з найбільш постраждалих від кліматичних змін країн Європи, де минулого літа від лісових пожеж загинуло щонайменше 20 людей.

Раніше повідомлялося, що крижаний щит Антарктиди швидко зменшується: за 200 років став тоншим на 450 метрів.