Пошкоджені мережі «Миколаївобленерго» / Фото пресслужби підприємства

У ГУР вважають, що Росія планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці цієї весни. Проте її запаси ракет виснажуються, тому їй буде знову потрібна пауза для накопичення.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

— Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет, — зазначив він.

За його словами, росіяни починають серію ударів, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет. Коли ж запасів до 900 одиниць — в масованих ударах робиться пауза. Росіяни вже наближаються до цього ліміту.

— Росія, за нашими даними, у квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «Шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись, — додав представник ГУР.

Нагадаємо, під час ракетного удару 22 березня російські війська зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області. Це була одна з найбільших ТЕС на Харківщині.