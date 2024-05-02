Допомога Ганновера Миколаєву. Скриншот з відео

Місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств.

Про це повідомив голова Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич.

«Місто допомагає нам обладнанням закладів освіти. Техніка важлива для забезпечення навчально-виховного процесу — це компютерна техніка. А також організації життедіяльності комунальних закладів та установ міста», — розповів заступник міського голови Анатолій Петров

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Миколаїв закріпив партнерство з великим німецьким містом Ганновер. Мери обох міст погодили меморандум в онлайн-форматі.

Після цього Ганновер почав допомагати Миколаєву. Раніше місто отримувало спеціалізовану техніку, генератори, інструменти та медикаменти.