Машина механізованого розмінування GCS-200 працює на Миколаївщині. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Миколаївська область залишається однією з найбільш замінованих в Україні. Потенційно заміновані ділянки обробляють не тільки сапери та мінно-пошукові собаки, а й техніка дистанційного управління. Так, з середини квітня на деокупованій частині Миколаївщини працює відділення механізованого розмінування із Запоріжжя з двома спеціалізованими машинами GCS-200 німецького виробництва. З їх допомогою вже вдалось обробити близько 50 га землі.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

В ДСНС пояснили, що GCS-200 це безпілотна, дистанційно керована платформа, яка управляється за допомогою двох джойстиків і кнопок радіопульта. Машина складається з гусеничного тягача та навісного обладнання.

— Ця машина відрізняється від інших тим, що робоча фреза має «молотки», які збільшуються у шахматному порядку. Коли машина набирає оборотів, установка та захисна решітка опускаються, всю землю та ймовірні осколки вона занурює під себе, — сказав заступник групи розмінування у Миколаївській області Михайло.

Робоча фреза машини механізованого розмінування GCS-200. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина має запас палива на сім годин безперервної роботи. Раз на два дні вона проходить технічне обслуговування.

— Спочатку обслуговувати було важко, зараз хлопці набралися досвіду. Вони розуміють, де і що може бути, тому що питання не тільки в робочому органі, десь забиваються фільтри, десь може не поступати паливо. На щастя, зривів у виконані роботи у нас не було. Якщо дві машини заплановані, ми звечора їх готуємо і зранку вони виїжджають і виконують свої задачі, — сказав Михайло.

Машина може працювати на відстані від 400 до 500 метрів, за день вона здатна обробити від 0,5 до 0,7 гектар землі в залежності від рельєфу ділянки та погодних умов. Протягом місяця дві машини GCS-200 обробили 50 гектарів.

— Всі машини хороші, не можна сказати якась краща, а інша погана. Будь-яка техніка, яка дає можливість саперу не лізти на заміновану територію, вже хороша. На мою думку, за цим майбутнє, ми прийдемо до того, що будуть використовувати машини і ми будемо берегти людей. Тому що техніку відремонтувати, замінити можна, а життя саперів - ні. Я вважаю, що одна машина може врятувати від 5 до 10 саперів. Тому нам дуже потрібні такі машини, — додав заступник групи розмінування.

Навчання операторів машини механізованого розмінування триває місяць. Раніше працівникам ДСНС приходилось їздити на навчання за кордон, тепер фахівці з Німеччини або з інших країн ЕС самі приїжджають в Україну.

За словами оператора GCS-200 Віктора Садовського, випадки підриву зустрічалися неодноразово. Після цього машина потребує ремонту, іноді треба змінювати робочу фрезу.

— Найголовніше, що всі здорові, машину відремонтувати можна, — сказав Віктор Садовський.

Оператор машини механізованого розмінування GCS-200 Віктор Садовський. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Оператор управляє машиною механізованого розмінування GCS-200. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Заступник начальника частини навчальної групи механізованого розмінування аварійно-рятувального загону загального призначення міста Запоріжжя Володимир Федорук зазначив, що GCS-200 найчастіше знаходить артилерійські фугасні снаряди, протитанкові гранати та протипіхотні міни.

— Те, що ми знаходимо, ми вилучаємо. У нас є окреме місце, де ми проводимо контрольоване знищення на відстані 800 метрів. Вся територія околиць Снігурівки, де ми зараз працюємо і на яку ми заходили, виявлялась замінованою. Роботи тут проводити не один десяток років, біля 30-50 років потрібно, щоб обробити всі поля, сільські угіддя та місця, де проводилися бойові дії, — сказав Володимир Федорук.

Навіть після того, як машина обробила землю, саперам все одно потрібно додатково обстежити її, каже він.

— Буває таке, що у снаряда не пройшла детонація. Обов'язково треба пройти та за допомогою приборів пошуку обстежити територію на наявність залишків вибухонебезпечних предметів, — додав Володимир Федорук.

Він додав, що фахівці відділення механізованого розмінування із Запоріжжя вже не вперше приїжджають працювати на Миколаївщину. Вони також працюють на деокупованих частинах Херсонської та Харківської області.

Володимир Федорук. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Загалом, зараз на Миколаївщині працюють по одній машині механізованого розмінування MV-4 та MV-10 на дистанційному керуванні, один роботизований комплекс Digital Vanguard-ST, який призначений для проведення розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів та дві машини механізованого розмінування GCS-200. За допомогою даної техніки вже розміновано 140 га територій Миколаївської області.

Заміноване поле на Миколаївщині. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Працівники ДСНС та машина механізованого розмінування GCS-200. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Працівники ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина механізованого розмінування GCS-200 працює на Миколаївщині. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина механізованого розмінування GCS-200 працює на Миколаївщині. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Оператор управляє машиною механізованого розмінування GCS-200. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Заступник групи розмінування у Миколаївській області Михайло. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Оператор машинои механізованого розмінування GCS-200. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Техніка ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Працівники ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина механізованого розмінування GCS-200 працює на Миколаївщині. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Працівник ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машини ДСНС. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Машина механізованого розмінування GCS-200 працює на Миколаївщині. Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Контрольоване знешкодження ворожого артилерійського снаряду на відстані 800 метрів Фото Дар'я Рогалевич, НикВести

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.