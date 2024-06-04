Бронювання. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Уряд продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вказується, що внесено зміни до постанови про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

«Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилися на день ухвалення постанови, автоматично на три місяці, замість одного місяця, як було передбачено раніше», — зазначив Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що 7 травня Кабінет міністрів продовжив на один місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Йшлося про бронювання, надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки.

Раніше Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.