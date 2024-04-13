Католицька церква у Португалії. Фото: Vatican News

Католицька церква Португалії заявила, що виплачуватиме фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми.

Про це пише Reuters.

Члени Конференції єпископів Португалії (CEP) збираються з понеділка в санктуарії Фатіми в центральній Португалії, щоб обговорити компенсацію, серед інших питань.

У звіті португальської комісії, що фінансується Церквою, у лютому 2023 року було виявлено, що щонайменше 4 тисячі 815 неповнолітніх зазнали сексуального насильства з боку священнослужителів протягом семи десятиліть.

Автори звіту заявили, що їхні висновки є «верхівкою айсберга», а голова комісії Педро Стрехт додав, що понад 100 священиків, підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми, залишаються активними в Церкві.

Наступного місяця Церква оголосила про низку кроків для боротьби з сексуальним насильством над дітьми, але її різко критикували за те, що вона не вжила жорсткіших заходів.

Голова CEP єпископ Хосе Орнелас сказав, що асамблея організації одноголосно схвалила надання компенсації, а запити будуть подані з червня по грудень цього року. Двадцять одна людина вже звернулася з проханням про компенсацію.

Потім комітет визначить суму, яку буде надано кожній жертві, і для здійснення виплат буде використано нещодавно створений фонд CEP, сказав Хосе Орнелас.

Хосе Орнелас сказав, що критерії для визначення сум все ще опрацьовуються, пояснивши, що максимальна сума не встановлена.

Антоніо Гроссо, співзасновник церковної групи жертв сексуального насильства Coracao Silenciado («Заглушене серце»), не згоден з підходом визначати розмір компенсації у кожному окремому випадку.

— Я не знаю, яку вимірювальну стрічку вони використовуватимуть, щоб оцінити страждання людей. Людей, яким доведеться знову розповідати свої історії, щоб побачити, чи заслуговують вони більше чи менше центів, — сказав він Reuters, стверджуючи, що всі жертви повинні отримати однаково.

Антоніо Гроссо також сказав, що CEP має бути активним і звертатися безпосередньо до жертв, а не чекати, поки вони вимагатимуть компенсації.

— Чекаючи на запити, CEP демонструє пасивне ставлення. Ми не жебраки, — сказав Антоніо Гроссо.

Скандали щодо сексуального насильства сколихнули католицьку церкву в ряді інших країн, включаючи Сполучені Штати, Ірландію та Францію.

У сусідній Іспанії Церква заявила в листопаді , що виплачуватиме компенсацію жертвам сексуального насильства навіть у справах, які не були завершені через смерть священика-порушника, на відміну від своєї попередньої позиції з цього приводу.

Нагадаємо, в Україні запустили портал, де можна повідомити про сексуальне насильство над дітьми.