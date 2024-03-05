З'явився портал, де можна повідомити про секснасильство над дітьми. Фото з відкритих джерел

Відсьогодні в Україні діє портал повідомлень про матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми в мережі — StopCrime, інформує Кіберполіція.

Повідомити про можливий злочин на тему сексуального насильства над дітьми в інтернеті можна за посиланням.

Надіслане повідомлення може бути анонімним. Головне надати посилання, де розміщено контент. Для подальшого розслідування та блокування такого контенту громадська організація «Магнолія», як член Міжнародної мережі, збиратиме, аналізуватиме та передавати його до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол.

— На цьому порталі люди можуть залишити повідомлення про факти сексуального насильства над дітьми в інтернеті та дізнатися більше про онлайн-безпеку. Підтверджена інформація невідкладно надходитиме до правоохоронців для проведення розслідування та викриття зловмисників, — зазначив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Громадська організація «Магнолія» відповідає за функціонування та обробку онлайн-звернень та буде сприяти документуванню та розслідуванню злочинів, вчинених щодо дітей. Вона також є членом міжнародної мережі гарячих ліній повідомлення про сексуальне насильство над дітьми онлайн — INHOPE. Мінцифри почало консультації з INHOPE ще до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловіка підозрюють у викраденні зниклої 8-річної дівчинки. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.