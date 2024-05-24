Увʼязнені в одній з установ виконання покарань на Львівщині. Фото: Getty Images

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до збройних сил для участі у війні.

Про це повідомляє пресслужба суду

Повідомляється, що усі 50 клопотань надійшли від ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)».

Розгляд відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відеоконференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

Вказується, що переважна кількість добровольців — це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, але висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.

«Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними. Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених, у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають», — йдеться в повідомленні.

Не пізніше ніж через 24 години після набрання ухвалами законної сили представники Нацгвардії мають доставити умовно-достроково звільнених до Хмельницького районного ТЦК для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.

Також суд встановлює над чоловіками адміністративний нагляд терміном на 1 рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Серед обмежень для умовно-достроково звільнених — заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Раніше повідомлялося, що близько 4,5 тисяч засуджених в Україні виступили за ухвалення закону про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.