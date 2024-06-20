У Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.
Відео опублікувала парамедикиня та наречена Коцюбайла Аліна Михайлова.
Невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблички з іменами загиблих. Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.
Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.
На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розгром— Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024
Сімʼї та друзі це відновлять
А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi
Аліна Михайлова пише, що на місці вже працюють слідчі, вони огородили територію і вилучили відео з камер спостереження.
Правоохоронці почали розслідування через вандалізм на могилах військових, пише прокуратура Києва.
Кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу — наруга над могилою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Правоохоронці встановили, що могили вранці 20 червня пошкодила невідома жінка. Вона зірвала памʼятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України.
У Миколаївській області шукають зловмисників, які понівечили могили воїнів Збройних сил України.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.
Відео опублікувала парамедикиня та наречена Коцюбайла Аліна Михайлова.
Невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблички з іменами загиблих. Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.
Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.
На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розгром— Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024
Сімʼї та друзі це відновлять
А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi
Аліна Михайлова пише, що на місці вже працюють слідчі, вони огородили територію і вилучили відео з камер спостереження.
Правоохоронці почали розслідування через вандалізм на могилах військових, пише прокуратура Києва.
Кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу — наруга над могилою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Правоохоронці встановили, що могили вранці 20 червня пошкодила невідома жінка. Вона зірвала памʼятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України.
У Миколаївській області шукають зловмисників, які понівечили могили воїнів Збройних сил України.