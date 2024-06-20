У Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

Відео опублікувала парамедикиня та наречена Коцюбайла Аліна Михайлова.

Невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблички з іменами загиблих. Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.

Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.

На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розгром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Аліна Михайлова пише, що на місці вже працюють слідчі, вони огородили територію і вилучили відео з камер спостереження.

Правоохоронці почали розслідування через вандалізм на могилах військових, пише прокуратура Києва.

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу — наруга над могилою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що могили вранці 20 червня пошкодила невідома жінка. Вона зірвала памʼятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України.

Фото: прокуратура Києва Фото: прокуратура Києва Фото: прокуратура Києва

У Миколаївській області шукають зловмисників, які понівечили могили воїнів Збройних сил України.