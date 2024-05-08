Коломойського підозрюють у замовленні вбивства / Фото з відкритих джерел

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському, якого підозрюють в легалізації майна отриманого шахрайським шляхом, оголошено про нову підозру — в організації та замовленні умисного вбивства.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Національна поліція України.

«У серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника», — повідомили у поліції.

В Офісі Генпрокурора додають, що за даними слідства, Ігор Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації намірів він, нібито, залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

За даними правоохоронців, члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому ударів та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Однак зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень — до 2,4 мільярдів гривень.