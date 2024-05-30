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Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав», — йдеться в документі, який стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.

Комісія зокрема просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, «право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання».

В ухваленому проєкті резолюції перераховано також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги «з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей».

На кінець березня 2024 року в ЄС було 4,2 мільйони біженців з України.

Нагадаємо, що Польща обіцяє давати тимчасовий захист українським біженцям без паспорта. Країна продовжила захист, який наразі діє до 30 червня.

В свою чергу Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі.