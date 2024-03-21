Король Нідерландів відвідав навчання військових ЗСУ / Фото: скриншот з відео Koninklijk Huis/Х

Король Нідерландів Віллем-Александр відвідав навчання військових ЗСУ в рамках операції «Interflex».

Про це королівський дім Нідерландів повідомив у соцмережі Х.

«Operation Interflex» — програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії.

Королівський дім зазначає, що Нідерланди беруть участь у цій навчальній програмі з вересня 2022 року. До 2023 року навчання пройшли близько 34,5 тисяч українців.

Цього року мають підготовати ще вісім випусків по 200 новобранців у кожному. Навчання проводиться підрозділом Королівської армії Нідерландів і включає вправи зі стрільби, поводження зі зброєю, ведення бою в містах та окопах, надання медичної допомоги тощо.

Окрім військових зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, українських армійців готують інструктори з Австралії, Данії, Канади, Литви, Естонії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, Фінляндії та Швеції.

Операцію «Interflex» було розпочато в червні 2022 року. Ця провідна у світі навчальна програма, яка реалізується по всій Великій Британії, залучає новобранців-добровольців, які приєдналися до ЗСУ, не маючи практично жодного військового досвіду, і навчає їх навичкам, необхідним для виживання та ефективності у бойових діях на передовій.

Нагадаємо, на полігонах Великої Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч українських військових.