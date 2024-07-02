Алея слави в Костянтинівській громаді. Фото: Миколаївська РВА

На Миколаївщині в селищі Себине та Костянтинівці відкрили Алеї Слави в пам'ять про загиблих захисників.

Про це повідомили в Миколаївській районній військовій адміністрації.

На алеях розміщені банери з портретами та іменами місцевих героїв, які загинули під час російсько-української війни.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Священники відправили панахиду та освятили меморіали.

«Війна стала найбільшим випробуванням для українців, нашої національної гідності та волелюбності. У цьому страшному горнилі, що розпочалося у 2014 році, загинули тисячі військових та мирних громадян. Сьогодні ми відчуваємо великий біль та смуток, вшановуючи наших Героїв. Алея Героїв — це про вічне життя, про життя тих, хто став небесним військом та увійшов в історію як Герой — захисник», — повідомили в Миколаївській РВА.

Алея слави в Костянтинівській громаді. Фото: Миколаївська РВА Алея слави в Костянтинівській громаді. Фото: Миколаївська РВА

Нагадаємо, що в березні Алею Героїв українських захисників, які загинули боронячи суверенітет держави відкрили у Баштанці.