Кремль підсилив наступ на Харківщині іноземцями / Ілюстративне фото

Російські чиновники все частіше погрожують іноземним студентам та мігрантам не продовжувати візи, якщо вони не погодяться приєднатися до лав армії РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Вони зазначають, що російські загарбники використовують тактику ПВК «Вагнер». Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях. За словами одного з європеських чиновників, деяким з них вдалося підкупити посадовців, щоб вони залишилися в країні й уникнули військової служби.

За даними видання, інший європейський чиновник наголосив, що мігрантів та іноземних студентів почали примусова відправляти на війну від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі підрозділи зазначають особливо високих втрат, оскільки все частіше розгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів.

Bloomberg зазначило, що речниця російського МЗС не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати цю ситуацію.

За даними української розвідки, Росія вербує найманців на війну з Україною щонайменше з 21 країни, включаючи кілька країн Африки. Найманцям пропонують вигідні бонуси та зарплати для тих, хто приєднається як солдат за контрактом. Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх навчатися та відправляти на фронт.

«Здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати значущим фактором у війні, оскільки президент Володимир Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року», — пише Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що з метою уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації Росія вербує іноземних громадян до лав своєї армії для участі в бойових діях в Україні.

Нагадаємо, палестинці, які проживають у Лівані, підписалися на участь у війні в Україні на боці Росії. Вербуванням займаються активісти, пов’язані з посольством Палестини в Лівані. Молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії. Далі їх відправляють на війну проти України.