РФ вербує іноземців для військових дій в Україні / Фото: Reuters

З метою уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації Росія вербує іноземних громадян до лав своєї армії для участі в бойових діях в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, в останній листівці, написаній англійською мовою, іноземцям пропонується вступити до «спеціального» підрозділу російської армії зі щомісячною зарплатою у 2,2 тисячі доларів, виплатою ще 2 тисячі доларів, видачею російського паспорта, безкоштовним медичним обслуговуванням та навчанням.

За даними британської розвідки, в середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про прийом на роботу спеціально для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі 1973 доларів та виплатою 5140 доларів під час вступу в армію. Також протягом 2023 року Росія зверталася до мігрантів із Центральної Азії всередині РФ.

Нещодавно зʼявилися повідомлення про те, що мігрантів з Індії та Непалу завербували і відправили воювати в Україну.

«Цілком імовірно, що багато хто із завербованих є не професійними солдатами, а робітниками-мігрантами, і їх змушували воювати під хибним приводом або пропонуючи фінансові стимули», — вважають у британській розвідці.

Крім того у розвідці Британії вважають, що чисельність іноземних громадян у збройних силах РФ, найімовірніше, буде незначною, і вони будуть інтегровані до штатних, а не до «спеціальних» підрозділів.

«Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і з огляду на значні втрати (нині вони оцінюються в 913 осіб на день) РФ необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи припливу людей», — йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, палестинці, які проживають у Лівані, підписалися на участь у війні в Україні на боці Росії. Вербуванням займаються активісти, пов’язані з посольством Палестини в Лівані. Молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії. Далі їх відправляють на війну проти України.