Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (за трибуною) піл час виступу в Паланзі, Латвія, 23 травня 2024 року / Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Латвія у 2024 році інвестує у коаліцію безпілотників 20 мільйонів євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів.

Про це повідомив міністр оборони Андріс Спрудс 27 травня, пише латвійський суспільний мовник. За його інформацією, до виробництва дронів залучатимуть місцеві компанії.

«Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників», — сказав Андріс Спрудс.

Це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології в Національних Збройних Силах.

Ці 20 мільйонів євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 мільйонів євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні.

На запитання, чи пов’язана така ініціатива з ініційованою Естонією «стіною безпілотників» з Норвегії до Польщі, Спрудс підкреслив, що Латвія почала розробляти безпілотники ще до цього оголошення. Коаліція безпілотників, сформована Латвією на підтримку України, також була створена кілька місяців тому.

Нагадаємо, Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Як повідомили в Міністерстві оборони, за попередніми результатами засідання керівної групи Коаліції дронів, Литва виділить 3 мільйони євро на FPV-дрони для України, а Канада передасть 450 безпілотників.