Литва готова прийняти на лікування ще 400 українців та забезпечити реабілітацію 1200 людей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
— Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі, — розповіла вона.
Олена Контратюк також повідомила, що Міністерство охорони здоров'я Литви спільно з МЗС Литви планують реалізувати проект створення реабілітаційних центрів в Україні.
Зазначається, що у 2023 році в лікувальних закладах Литви реабілітацію пройшов 81 українець, який постраждав від збройної агресії РФ.
Раніше повідомлялося, що українським біженцям у Литві відстрочать вимоги про знання литовської мови.
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Литва готова прийняти на лікування ще 400 українців та забезпечити реабілітацію 1200 людей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
— Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі, — розповіла вона.
Олена Контратюк також повідомила, що Міністерство охорони здоров'я Литви спільно з МЗС Литви планують реалізувати проект створення реабілітаційних центрів в Україні.
Зазначається, що у 2023 році в лікувальних закладах Литви реабілітацію пройшов 81 українець, який постраждав від збройної агресії РФ.
Раніше повідомлялося, що українським біженцям у Литві відстрочать вимоги про знання литовської мови.