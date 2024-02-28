Реабілітація в Литві. Фото: litva.lt

Литва готова прийняти на лікування ще 400 українців та забезпечити реабілітацію 1200 людей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

— Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі, — розповіла вона.

Олена Контратюк також повідомила, що Міністерство охорони здоров'я Литви спільно з МЗС Литви планують реалізувати проект створення реабілітаційних центрів в Україні.

Зазначається, що у 2023 році в лікувальних закладах Литви реабілітацію пройшов 81 українець, який постраждав від збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що українським біженцям у Литві відстрочать вимоги про знання литовської мови.