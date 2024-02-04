Вивіска департаменту національних меншин уряду Литовської Республіки. Фото департаменту національних меншин

У Литві планують ще на рік продовжити термін, протягом якого українців не будуть змушувати вивчати литовську мову.

Про це повідомляє LRT.

Таку пропозицію від Міністерства освіти, науки і спорту Литви підтримали Департамент національних меншин Литви.

«Слід розуміти, що ситуація цих людей є особливою. Вони були змушені тікати від війни, залишити свої домівки. Це був великий стрес, і цим людям потрібен триваліший термін для адаптації в Литві», — заявив представник Департаменту Сергій Добряков.

Також зазначається, що у Литві поки що не можуть задовольнити потребу всіх бажаючих вивчати мову.

Сергій Добряков розповів, що зараз курси литовської мови у Будинку національних громад відвідують 620 осіб. З них переважна кількість це українці.

Раніше повідомлялося, що Литва надасть Україні допомогу на 200 мільйонів євро, а також відправить бронетранспортери М-577, боєприпаси та інше обладнання.